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Başkent’te depo yangını

Başkent’te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Asayiş 07.08.2019, 15:02 07.08.2019, 15:10
Başkent’te depo yangını

Başkent’te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, depoda bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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