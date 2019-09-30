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Başkent’te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’da özel halk otobüsünün yolcu durağına girmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 30.09.2019, 16:32 30.09.2019, 16:43
Başkent’te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Ankara’da özel halk otobüsünün yolcu durağına girmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin’in de olay yerine giderek incelemede bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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