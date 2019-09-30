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Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü
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Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

Ankara’da özel halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 30.09.2019, 14:56 30.09.2019, 15:03
Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

Ankara’da özel halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebeple şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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