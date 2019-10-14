Başkentte kaza yapan otomobil iş yerine girdi
Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi.
ANKARA (AA) - Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi.
Çankaya Dikmen Caddesi'nden Kızılay istikametine giden Ozan D'nin kullandığı 35 JK 173 plakalı otomobil İlker Sokak'tan caddeye çıkan Sibel G. yönetimindeki 06 UF 641 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 UF 641 plakalı otomobil daha sonra cadde bulunan parfümeri ve kuaför malzemeleri satan bir iş yerine girdi.
Kazada iş yerine giren araçta bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçlarda ve iş yerinde hasar meydana gelirken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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