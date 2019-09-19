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Başkent’te virajı alamayan kamyonet bariyerlerden uçtu: 2 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak köprülü kavşaktan tünele uçan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Asayiş 19.09.2019, 09:07 19.09.2019, 09:18
Başkent’te virajı alamayan kamyonet bariyerlerden uçtu: 2 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak köprülü kavşaktan tünele uçan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesinde Kazım Karabekir Caddesi’ni Turgut Özal Bulvarı’na bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Turgut Özal Bulvarı istikametinde ilerleyen Fatih Daşkıran idaresindeki 06 BKT 791 plakalı cam taşımak için kullanılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan kamyonet, yaklaşık 4 metre yükseklikten tünel girişine uçtu. Kazanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü Daşkıran ile yanında bulunan yolcu Mustafa Anıl Özata kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları ambulans ile hastaneye sevk etti. Araç trafiğine kapanan tünel girişi, kamyonetin çekici marifetiyle kaza mahallinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

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