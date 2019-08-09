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Bayram tatili başladı, trafik durma noktasına geldi
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi.
Asayiş 09.08.2019, 19:46 09.08.2019, 20:07
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi.
(Yunus Emre Şeker - Armağan Yılmaz - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
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