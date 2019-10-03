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Benzin istasyonunda dehşet anları kamerada

Sarıyer’de trafikte tartışan iki araç sürücüsü, benzin istasyonuna girerek kavga etti. Silahların kullanıldığı olayda 5 kişi yaralandı. Benzin istasyonundaki dehşet anları kameralara yansıdı.

Asayiş 03.10.2019, 11:32 03.10.2019, 12:00
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Sarıyer’de trafikte tartışan iki araç sürücüsü, benzin istasyonuna girerek kavga etti. Silahların kullanıldığı olayda 5 kişi yaralandı. Benzin istasyonundaki dehşet anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay 24 Eylül günü 02.00 Seyrantepe TEM Oto’nda yaşandı. Trafikte seyreden iki araç şoförü yol verme nedeniyle tartıştı. Birbirlerinin üzerine araç süren sürücüler, devamında benzin istasyonunda girdi. Burada sürücüler ve araçlarda bulunan arkadaşları birbirine girdi. Benzin istasyonunun market kısmında devam eden kavgada 5 kişi darp nedeniyle yaralandı.

Benzin istasyonundaki dehşet anları kameralara da yansıdı. Görüntülerde kavga eden şahıslar benzin istasyonunun market kısmına giriyor. Burada devam eden kavgada iki şahsın elindeki silah dikkat çekiyor. Yaşanan kavga sırasında büyük panik yaşayan market çalışanları ise dışarı kaçıyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevliler, olaya karıştığı tespit edilen Ersin V. (27), İsmail A. (23), Murat Cihan A. (20), Ali Rıza A. (24), Murat Gül A. (27) ve İpek A. (22) isimli 6 şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerden İsmail A. ve Murat Cihan A.’nın üst aramasında olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan İpek A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Kasten Yaralama” suçlarından adliyeye sevk edilen Ersin V. ve Ali Rıza A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılardan İsmail A, Murat Cihan A. ve Murat Gül A. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Benzin istasyonu #asayiş
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