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Benzin istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Benzin istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da benzin istasyonunda bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 06.09.2019, 21:14
Benzin istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Malatya’da benzin istasyonunda bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Adli Tıp Kurumu yanında bulunan benzin istasyonunda duran bir otomobile başka bir araçla gelen şahıslar silahla ateş açtı. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı saldırıda Halil İbrahim Yılmaz ile Samet Özdemir (35) yaralandı. Saldırı sonrası olayı gerçekleştiren B.T., E.T. ve A.T. isimli kardeşler kaçarken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halil İbrahim Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde yapılan incelemelerde 3 adet 9mm çapında kovan, 5 adet tüfek kartuşu 1 adet 9mm çapında tabanca ele geçirildi.

Ölen şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)
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