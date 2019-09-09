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Berke Şahin ve bir şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Kadıköy’de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.
Asayiş 09.09.2019, 17:38 09.09.2019, 17:46
Kadıköy’de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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