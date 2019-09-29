Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yol çöktü
Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yolda çökme meydana geldi. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, belediye ekipleri çöken yolda çalışma başlattı.
Asayiş 29.09.2019, 17:10 29.09.2019, 17:18
Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yolda çökme meydana geldi. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, belediye ekipleri çöken yolda çalışma başlattı.
Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi ekipleri sokak üzerine gelerek çalışma başlattı. Çökmenin meydana geldiği alanda iş makineleriyle çamur ve taş parçalarını temizleme çalışmaları sürüyor.
(Ufuk Kıvık/İHA)
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