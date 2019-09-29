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Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yol çöktü

Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yolda çökme meydana geldi. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, belediye ekipleri çöken yolda çalışma başlattı.

Asayiş 29.09.2019, 17:10 29.09.2019, 17:18
Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yol çöktü
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Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yolda çökme meydana geldi. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, belediye ekipleri çöken yolda çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Köprübaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve ‘Kumpirciler Çarşısı’ olarak bilinen sokağın altından geçen kanalda çökmeler oluşmaya başladı. Çökmeler sebebiyle yol üzerinde bulunan kaldırım taşları 3.5 metre derinliğindeki kanala düştü. Yaklaşık 2 metre büyüyen çukurun herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için sokağın her iki tarafı esnaf tarafından kapatılırken, olayın sabah saatlerinde olması olası bir facianın önüne geçti.

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi ekipleri sokak üzerine gelerek çalışma başlattı. Çökmenin meydana geldiği alanda iş makineleriyle çamur ve taş parçalarını temizleme çalışmaları sürüyor.

(Ufuk Kıvık/İHA)

#Kumpirciler Çarşısı #Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı
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