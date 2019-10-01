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Beşiktaş’ta intihar eden kişiye 45 dakikalık kalp masajı
Beşiktaş’ta intihar eden bir vatandaşın duran kalbini çalıştırmak için sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık ekiplerinin 45 dakika boyunca yaptığı kalp masajına rağmen şahıs kurtarılamadı.
Asayiş 01.10.2019, 22:46
Beşiktaş’ta intihar eden bir vatandaşın duran kalbini çalıştırmak için sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık ekiplerinin 45 dakika boyunca yaptığı kalp masajına rağmen şahıs kurtarılamadı.
Polis ekipleri parka güvenlik şeridi çekerek olay ile ilgili inceleme başlattı. İntihar eden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, 60 yaşlarında olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.(İHA)
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