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Beşiktaş’ta silahlı kavga: 1 yaralı
Beşiktaş’ta kar maskeli bir şahıs tartıştığı şahsı silahla sırtından yaraladı.
Asayiş 02.10.2019, 22:24
Beşiktaş’ta kar maskeli bir şahıs tartıştığı şahsı silahla sırtından yaraladı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.
Polis ekipleri olay yerinde çalışmalara başladı. Olay yerinden kaçan şahıs her yerde aranıyor.(İHA)
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