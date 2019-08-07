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Beykoz’da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Beykoz’da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 07.08.2019, 13:51 07.08.2019, 14:14
Beykoz’da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Beykoz’da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı.

Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda Mustafa Ö. ile Caner Ş. isimli iki arkadaş yüzmek için girdikleri denizde çırpınmaya başladı. Caner Ş. bir vatandaş tarafından kurtarılırken Mustafa Ö. ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Denizde devam eden arama kurtarma çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan ceset ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kayıp genç #asayiş #Beykoz
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