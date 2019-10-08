Beylikdüzü'nde metrobüs kazası
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Asayiş 08.10.2019, 12:52 08.10.2019, 13:44
İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında önündeki başka bir metrobüse çarptı.
Kazada metrobüs sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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