Beylikdüzü'nde metrobüs kazası

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında önündeki başka bir metrobüse çarptı.

Kazada metrobüs sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.