Son Dakika
Günün Özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
“Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz“
Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
Potada 993. milli sınav
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı
Onlar ormanların atlı koruyucuları
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı direnişi 6’ncı gününde
“Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor“

Beylikdüzü otluk alanda yangın

Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki otluk alanda yangın çıktı. Evlere sıçrayan yangın drone ile görüntülenirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Asayiş 08.09.2019, 19:22
Beylikdüzü otluk alanda yangın
banner63

Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki otluk alanda yangın çıktı. Evlere sıçrayan yangın drone ile görüntülenirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bulunan otluk alanda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün alanı kaplarken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Geniş alanda çıkarak evlere sirayet eden yangını ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Otluk alandaki söndürme çalışmaları ve yangın ise drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@