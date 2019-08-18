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Beylikdüzü sahilinde bebek cesedi şoku
Beylikdüzü Kavaklı Sahili’nde poşetin içine konulmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vurmuş ceset üzerinde incelme başlattı.
Asayiş 18.08.2019, 10:00
Beylikdüzü Kavaklı Sahili’nde poşetin içine konulmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vurmuş ceset üzerinde incelme başlattı.
İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelme ekipleri ceset üzerinde incelemelerine başladı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde henüz göbek bağının kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğu anlaşıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.(Erdal Can İçelli /İHA)
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