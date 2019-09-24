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Beylikdüzü’nde bir hafriyat kamyonu kundaklandı
Beylikdüzü’nde bir hafriyat kamyonu kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Yanan kamyonu itfaiye ekipleri söndürürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Asayiş 24.09.2019, 22:50
Beylikdüzü’nde bir hafriyat kamyonu kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Yanan kamyonu itfaiye ekipleri söndürürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yanan kamyona ilk müdahaleyi yapan Kemal Güncü, "Ben burada çalışıyordum. Komşular bağırmaya başladı. Aracın ön camına iki tane taş vurdular, camlar kırılmış. Elinde pet şişesiyle benzini arabaya atmış. Dükkanda yangın tüpü vardı, ben görünen kısmı söndürdüm. Alevler iç kısmı sarmıştı. Olayı yapan kişilerin plakasını aldık, sonra kaçmaya başladılar. Tahminimce iki ya da üç kişiydi" dedi.
Polis ekipleri, kamyonu kundaklayan kişileri bulmak için çalışma başlattı.(İHA)
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