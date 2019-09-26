Son Dakika
İstanbul'daki deprem Bahçelievler
Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi
Depreme AVM’de yakalanan vatandaşların panik anları kamerada
Çerkezköy’de terör operasyonu: 4 gözaltı
ABD’den Rusya’ya Suriye yaptırımı
KKTC Başbakanı Tatar’dan İstanbul’daki deprem dolayısı geçmiş olsun mesajı

Beylikdüzü’nde yüzlerce vatandaş deprem sonrası parkları doldurdu

İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü’nde oturan vatandaşlar Yaşam Vadisi’ne akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu park havadan drone ile görüntülendi.

Asayiş 26.09.2019, 20:16
Beylikdüzü’nde yüzlerce vatandaş deprem sonrası parkları doldurdu
banner63

İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü’nde oturan vatandaşlar Yaşam Vadisi’ne akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu park havadan drone ile görüntülendi.

Saat 13.59 sıralarında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Avcılar’da Hacı Ahmet Tükenmez camisinin minaresi yıkıldı. Beylikdüzü’nde oturan vatandaşlar ise deprem sonrasında Yaşam Vadisi’ne akın etti. Genç yaşlı yüzlerce vatandaş battaniyeleri ve erzaklarını alarak parktaki çimlere uzandı. Deprem korkusuyla parkı dolduran vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Yaşadıkları büyük panik nedeniyle vatandaşlar parklarda sabahlamayı düşündüklerini söyledi.

(İHA)
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@