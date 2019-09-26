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Beylikdüzü’nde yüzlerce vatandaş deprem sonrası parkları doldurdu
İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü’nde oturan vatandaşlar Yaşam Vadisi’ne akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu park havadan drone ile görüntülendi.
Asayiş 26.09.2019, 20:16
İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü’nde oturan vatandaşlar Yaşam Vadisi’ne akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu park havadan drone ile görüntülendi.
Yaşadıkları büyük panik nedeniyle vatandaşlar parklarda sabahlamayı düşündüklerini söyledi.(İHA)
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