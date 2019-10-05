Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme
Çöken duvarların altında kalan kedileri, itfaiye ekipleri kurtardı
Asayiş 05.10.2019, 19:58 05.10.2019, 21:13
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın dış duvarlarında çökme meydana geldi.
Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu’ndaki 4 katlı metruk binanın dış duvarlarının bir bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokağı yaya ve araç girişine kapatırken, itfaiye ekipleri de çöken bölümde herhangi bir canlı olup olmadığını araştırdı. Yıkıntılar arasında yavru kediler olduğunu belirleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile 5 yavru kediyi kurtardı.
Kurtarılan kediler, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.
Belediye ekipleri, binanın çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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