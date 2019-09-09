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Beyoğlu’nda 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlılar tutuklandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 09.09.2019, 16:33 09.09.2019, 16:46
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Taksim İstiklal Caddesi’nde İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan Emrah Y. ve Erhan K., İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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