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Beyoğlu’nda çevik kuvvet otobüsü kazaya karıştı: 2 yaralı

Beyoğlu’nda çevik kuvvet otobüsünün karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Asayiş 07.09.2019, 18:16
Beyoğlu’nda çevik kuvvet otobüsü kazaya karıştı: 2 yaralı
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Beyoğlu’nda çevik kuvvet otobüsünün karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu-Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir haline olan Mustafa S. yönetimindeki 34 AFC 305 plakalı otomobil, sürücüsünün yan yola girerek D100 karayoluna yöneleceği esnada, aynı güzergahta seyir halinde olan çevik kuvvet otobüsü çarptı. Çarpma sonucu otomobil yol kenarındaki trafik ışıklarının olduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Çevik Kuvvet otobüsü içerisinde bulunan 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine başka bir Çevik Kuvvet otobüsü sevk edildi. Kaza yapan otobüsteki polis memurları ve malzemeler diğer otobüse taşındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
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