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Beyoğlu’nda çevik kuvvet otobüsü kazaya karıştı: 2 yaralı
Beyoğlu’nda çevik kuvvet otobüsünün karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
Asayiş 07.09.2019, 18:16
Beyoğlu’nda çevik kuvvet otobüsünün karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine başka bir Çevik Kuvvet otobüsü sevk edildi. Kaza yapan otobüsteki polis memurları ve malzemeler diğer otobüse taşındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.(İHA)
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