Son Dakika
MHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek
Türk Savunma Sanayii yerlileşiyor!
Atatürk'ün Ankara'ya gelişine tanıklık eden fotoğraf sergisine büyük ilgi
Ankara Büyükşehir kapattı, Mamak sahip çıktı!
Kara araçları ve İHA’lar Telabyad’ın doğusunda
ALES sonuçları açıklandı

Beyoğlu’nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu’nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü.

Asayiş 04.10.2019, 14:00 04.10.2019, 14:12
Beyoğlu’nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu’nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü.

Silivri açıklarında yaşanan 5,8’lik depremde Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak’ta bulunan bir binada çatlaklar meydana gelmiş, bunun üzerine bina boşaltılarak çevrede güvenlik önlemleri alınmıştı. Riskli binanın yangın merdiveninin ağırlık yapması sonucu çökme riskinin arttığı tespit edildi. Bunun üzerine merdiveni sökme çalışması başlatıldı. Tahliye edilen binanın yangın merdiveni özel ekipmanlarla parça parça kesilerek vinç yardımıyla yere indirildikten sonra kamyonete yüklenerek götürüldü.

Öte yandan, çalışmaların devam ettiği sokaktan geçen vatandaşlar çalışmaları büyük dikkatle izledi.

(Yunus Emre Şeker - Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#deprem #silivri #istanbul #asayiş #beyoğlu
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@