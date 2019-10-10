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Beyoğlu’nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu’nda bir evin çatı arasına gizlenen çantadan el yapımı bomba çıktı.

Asayiş 10.10.2019, 15:46
Beyoğlu’nda el yapımı bomba bulundu
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Beyoğlu’nda bir evin çatı arasına gizlenen çantadan el yapımı bomba çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Evlerinin çatı arasına gizlenmiş bir çanta gören ev sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, çantanın incelenmesi için terörle mücadele ve bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi. Çantada yapılan ilk incelemede eldiven, maske ve basınç tesirli el yapımı bomba olduğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin bir eylemde kullanılmak üzere saklandığı belirtildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

(Murat Horoz/İHA)
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