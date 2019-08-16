Beyoğlu’nda kapkaç anı kamerada (Video Haber)

Beyoğlu’nda kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli yakalanırken, zanlıların karıştığı olaylar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi’nde yabancı uyruklu Javid Amırsayyah B. (26) isimli şahıs kapkaça uğradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis ekipleri düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Emir T. (19), “İş yerinde hırsızlık” ve “Kapkaç” ve 18 yaşından küçük olan M.D.’nin ise “Yağma” ve “Kapkaç” olaylarına karıştığı belirlendi. Emir T. isimli şahsın iş yerinden çaldığı diz üstü bilgisayarı Aksaray’da bir seyyar satıcıya 200 lira karşılığında sattığı belirlenirken, şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın iş yerine pencereden girip tişörtü ile yüzünü kapatıp diz üstü bilgisayarı alıp çıktığı görülüyor. Görüntülerde sokak ortasında genç bir kadının çantasını kapıp kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Genç kadının direnmesine rağmen çantasını kaptırdığı görülürken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)