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Beyoğlu’nda kapkaç anı kamerada (Video Haber)
Beyoğlu’nda kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli yakalanırken, zanlıların karıştığı olaylar kameralara yansıdı.
Asayiş 16.08.2019, 13:39 16.08.2019, 14:48
Beyoğlu’nda kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli yakalanırken, zanlıların karıştığı olaylar kameralara yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın iş yerine pencereden girip tişörtü ile yüzünü kapatıp diz üstü bilgisayarı alıp çıktığı görülüyor. Görüntülerde sokak ortasında genç bir kadının çantasını kapıp kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Genç kadının direnmesine rağmen çantasını kaptırdığı görülürken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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