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Beyoğlu’nda meydan kavgası kamerada

Beyoğlu’nda sokak ortasında iki grup arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Asayiş 20.10.2019, 12:10

Beyoğlu’nda sokak ortasında iki grup arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Sıraselviler Caddesi’nde iki grup bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kameralara saniye saniye yansıyan kavgada bazı şahısların kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurduğu görüldü.

(İHA)
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