Beyoğlu’nda tek katlı metruk bina çöktü
Beyoğlu’nda nalbur dükkanı olarak kullanılan boş tek katlı bina çöktü. Kimsenin yaralanmadığı çökmede, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Beyoğlu’nda nalbur dükkanı olarak kullanılan boş tek katlı bina çöktü. Kimsenin yaralanmadığı çökmede, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 05.00 sularında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Caddesi’ndeki tek katlı boş bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan boş bina çöktü. Çökmenin ardından gürültüyle uyanan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sokakta güvenlik önlemi alarak, enkaz altında kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Olayda çökme nedeniyle kimsenin yaralanmadığı tespit edildi. Binanın geri kalan kısmının çökme riskine karşı sokak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, ekiplerinin çalışması sürüyor.
Çöken binanın enkaz çalışması ilerleyen saatlerde başlayacak.
(İHA)
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