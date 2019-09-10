Son Dakika
Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirim yaptı
Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti
Kayseri’de DEAŞ adına faaliyet yürüten 3 kişi gözaltına alındı
Milli kick boksçu cinayetten tutuklandı
Kara yollarında durum - 10 Eylül 2019
Komşuların otopark kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralı emniyet müdürünü ziyaret etti
Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet
Hollanda’da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Gaziantep’te komşuların park kavgası: 3 ölü, 5 yaralı

Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti

Beyoğlu’nda su dağıtımı yapan bir esnaf, iddiaya göre, trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada darp edildi. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı. Trafik magandaları ise darp ettikleri esnafın telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Asayiş 10.09.2019, 09:02 10.09.2019, 09:21
Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti
banner63

Beyoğlu’nda su dağıtımı yapan bir esnaf, iddiaya göre, trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada darp edildi. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı. Trafik magandaları ise darp ettikleri esnafın telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, su dağıtımı yapan esnaf, siparişlerini teslim etmek için geldiği bir iş yerinin önünde trafik magandaları ile sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra trafik magandaları araçtan inerek esnafın etrafını sardı. Aracın kapılarını açan trafik magandaları, Cengiz S. isimli esnafı darp etmeye başladı. Uğradığı saldırıda Cengiz S’nin burnu kırıldı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında trafik magandasının bir tanesi Cengiz S’nin cep telefonunu çaldı. Magandalar daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Uğradığı saldırı sonucu darp edilen Cengiz S. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavganın trafikte yol verme meselesinden çıktığı iddia edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#Esnafı darp #Beyoğlu Trafik magandaları
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@