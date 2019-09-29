Bıçakladığı arkadaşının cenazesinin başında polisi bekledi
İstanbul Zeytinburnu’nda bir şahıs, dün akşam birahanede tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Arkadaşının cenazesinin başında bekleyen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
İstanbul Zeytinburnu’nda bir şahıs, dün akşam birahanede tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Arkadaşının cenazesinin başında bekleyen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre dün Zeytinburnu’nda bir birahanede birlikte alkol alan Ruhi P. ve Levent T. isimli iki arkadaş tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Bu sabah silahını alan Levent T., Ruhi P.’nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’ta bulunan evine geldi. Ruhi P.’ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P. apartmanın önüne indi.
“RUHİ ELİNDEKİ BIÇAKLA BİRKAÇ KEZ VURDU”
Damadı Ruhi P.’nin evden sinirle çıktığını ifade eden Serdar Meriçli, “Sabah ben balkonda çay içerken arabayla kapının önüne geldiler. Kapının önünde küfür etmeye başladı. Ruhi’yi sürekli telefonla rahatsız ettiler, gel diye aşağıya çağırdılar. Ruhi de üzerini giyinerek aşağıya indi. Kapıya gelenler arabadan silahla ateş etti. Sonra Levent arabadan inerek tekrar ateş etti. En son da Ruhi elindeki bıçakla birkaç kez vurdu. Sonra Levent’te yığıldı kaldı, bir daha kalkamadı” diye konuştu.
(Emrah Kuş/İHA)
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