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Bilecik’te çöplük yangını
Bilecik’te belediyeye ait çöplükte meydana gelen yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Asayiş 31.08.2019, 16:49
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Karaçay mevkiindeki Bilecik Belediyesine ait çöplük yanından bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın çöplüğü sıçradı. Yangına Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmaya çalışılırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi. Yangını, Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, 1 Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve 2 su tankeri müdahale ediyor.(Cem Kaan Toka - Nadir Korkmaz/İHA)
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