Son Dakika
Adnan Menderes kabri başında dualarla anıldı
Rıza Kayaalp, 4. kez Dünya Şampiyonu
Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı
İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri
Ziraat Türkiye Kupası: 3. tur eşleşmeler belli oldu
Kral Selman’dan Aramco’ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama
Makamında sokak hayvanı besleyen kişiye “aylıktan kesme“ cezası verilmesi
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları 17 Eylül 2019
TCMB döviz kurları 17 Eylül 2019
Trabzonspor, İspanya’ya gitti

Bilecik’te kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, domates yüklü kamyon ile biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 17.09.2019, 19:17
Bilecik’te kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, domates yüklü kamyon ile biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaneli’nin Çerkeşli köyünde meydana geldi. Yahya Akbıyık idaresindeki 16ABE548 plakalı domates yüklü kamyon, henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı aynı istikamette seyir halinde olan İhsan Demir yönetimindeki 54YH774 plakalı biber yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle kamyonet su kanalına devrildi. Devrilen kamyonet içinde sıkışan Demir, 112 acil servis ve jandarma ekipleri tarafından kısa süreli çalışma sonunda kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Demir’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer sürücü Akbıyık ve kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Can Uskan, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:24
Öğle 12:48
İkindi 16:18
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@