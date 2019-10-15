Son Dakika
Yaralıya yardıma gidenlere de havan topu atılmış
Üsteğmen Bozbıyık’ın acı haberi baba ocağına ulaştı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü yandaşları, Almanya’da Türk dükkanlarına saldırdı
"Bin kilometre karelik alanı terörden kurtardık"
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi

Bingöl’de 7 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde koordinatları verilen 7 nokta, 29 Ekim’e kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Asayiş 15.10.2019, 15:32 15.10.2019, 15:42
Bingöl’de 7 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde koordinatları verilen 7 nokta, 29 Ekim’e kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Genç İlçesi-37SFC-4155875950, 37SFC-4179974911, 37SFC-4232274809, 37SFC-4276774955, 37SFC-4257675325, 37SFC-4253575822, 37SFC-4260076020 koordinatları arasında kalan bölgede 15 Ekim 2019 - 29 Ekim 2019 tarihleri arasında 1087 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır” denildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#asayiş #özel güvenlik bölgesi #bingöl
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@