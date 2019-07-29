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Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.

Asayiş 29.07.2019, 21:00
Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Çukurtepe köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fuat Güzeldere idaresindeki EM 156 AG plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada gurbetçi ailenin bulunduğu araçtaki Serhat Güzeldere (13) olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)
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