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Binlercesi sahile vurdu: Görenler gözlerine inanamadı
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı Akyaka Sahili’nde rüzgar nedeniyle binlerce bal arısı telef olarak sahile vurdu.
Asayiş 07.09.2019, 19:22
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı Akyaka Sahili’nde rüzgar nedeniyle binlerce bal arısı telef olarak sahile vurdu.
Akyaka sahilinde ve denizde binlerce vatandaş tatilini yaparken, ters rüzgardan etkilenen ve halen canlı olan arılar vatandaşların arasında dolaşıyor. Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, olayın her yıl yaşandığını belirterek, “Geçen yıllarda da buna benzer olaylar yaşandı. Genellikle dışarıdan gelen arıcılarımıza ait olan bu arılar ters rüzgar ve uçuş mesafesini ayarlayamamaları nedeniyle denize düşüyor. Denizdeki arılar dalgalar ile sahile vuruyor” dedi.
Sahilde güneşlenen ve yüzen vatandaşlar telef olan arılar arasında denize girmeyi ve güneşlenmeyi sürdürüyor.(Bekir Tosun/İHA)
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