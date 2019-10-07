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Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Bursa İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 07.10.2019, 18:39
Alınan bilgilere göre kaza Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halinde olan 26 yaşındaki Emre E. kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Cihan Ö. yönetimindeki 16 AAU 332 plakalı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücü metrelerce araçla birlikte sürüklenerek yere düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.(İHA)
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