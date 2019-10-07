Son Dakika
Hakkari’de terör operasyonu: 14 gözaltı
Kaybolan 90 yaşındaki kişinin önce bastonu sonra cesedi bulundu
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35’inci gününde
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Bursa İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 07.10.2019, 18:39
Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Bursa İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halinde olan 26 yaşındaki Emre E. kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Cihan Ö. yönetimindeki 16 AAU 332 plakalı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücü metrelerce araçla birlikte sürüklenerek yere düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@