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Bitlis-Tatvan İlçe Kırsalında 3 terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 3 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 27.07.2019, 10:45 27.07.2019, 11:48
Bitlis-Tatvan İlçe Kırsalında 3 terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 3 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#3 terörist Etkisiz Hale Getirildi #asayiş haberleri #İÇİŞLERİ Bakanlığı #İl Jandarma Komutanlığı #terörist #BitlisTatvan İlçe Kırsalı
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