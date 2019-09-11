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Bitlis'te köy minibüsü devrildi: 8 ölü, 5 yaralı

Bitlis’te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Asayiş 11.09.2019, 11:15 11.09.2019, 12:50
Bitlis’te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5 yaralı
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Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüphan T. yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeler göre 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Katliam gibi kaza #bitlis
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