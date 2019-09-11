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Bitlis’teki kazada ölü sayısı 10’a yükseldi

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Kazada 8 kişi de yaralandı.

Asayiş 11.09.2019, 12:13 11.09.2019, 14:23

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Kazada 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüphan T. yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kaza #bitlis
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