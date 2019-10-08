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Bitmek bilmeyen magandalar yine İstanbul trafiğinde boy gösterdi

İstanbul trafiğinde motosiklete sırtüstü yatıp ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek seyreden genç bir motosiklet sürücüsü hareketleri ile adeta ölüme meydan okudu.

Asayiş 08.10.2019, 10:21 08.10.2019, 10:27
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İstanbul trafiğinde motosiklete sırtüstü yatıp ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek seyreden genç bir motosiklet sürücüsü hareketleri ile adeta ölüme meydan okudu.

Genç, sevgilisiyle kentin en işlek noktalarında araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı, sürücünün yayaların üstüne motosikleti sürerek “korktunuz mu?” dediği o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’da trafiğinde çeşitli noktalarında ortaya çıkan motosikletli magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak E-5 Karayolu’nda trafikte giden çiftten biri, motosikletin üstüne sırtüstü yatarak dakikalarca bu şekilde seyretti. Ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek magandalıkta sınır tanımayan genç sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikte şov uğuruna akrobatik hareketler yapan maganda, adeta ölüme meydan okudu.

KÖPRÜLERDE “MAKAS” ATARAK TERÖR ESTİRDİLER

Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen çift, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Atatürk Köprüsü’nde yoğunluktan yavaş bir şekilde ilerleyen araçların arasında defalarca “makas” attı. Trafiği çok kez tehlikeye düşüren çift, yaya ve araçlarla adeta dalga geçer gibi üstlerine sürerek kazaya davetiye çıkarttı. Beşiktaş’ta da ayrı ayrı motosikletlerle trafiğe çıkan çift, tehlikeli hareketlerine burada da devam etti.

GENÇ KIZ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Bir başka görüntüde ise, kız arkadaşını arkasına alıp motosikletle seyreden genç yine yayaların üstüne sürdü. Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı olayda sürücü “Korktunuz mu?” diyerek bir de dalga geçti. Vatandaşların ölümle burun buruna geldiği o korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi. Maganda çift o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maganda çifti yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#maganda haberleri #istanbul #makas #maganda
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