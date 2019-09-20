Bloomberg muhabirleri ve 36 sanığın yargılanmasına başlandı

Bloomberg News’da yayınlanan ‘Ekonomik kriz ve Döviz’ haberi yapan muhabirler ve sosyal medyada yorum yapan 36 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 10 Ağustos 2018’de, Bloomberg News’da yayınlanan ‘Ekonomik kriz ve Döviz’ haberini yapan Kerim Karakaya ve Fercan Yankılıç ile sosyal medyada habere yorum yapan 36 kişiye, ‘Piyasa dolandırıcılığı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 18 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

"İLK DEFA HAKİM KARŞISINDAYIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Kerim Karakaya, “Biz ekonomi ve finans haberleri yapıyoruz. Bizim haberimiz 10 Ağustos 2018’de gece saat 23.00’te piyasa kapandıktan sonra yapılmıştır. Haberimizde BDDK’nın hafta sonu toplantı yapacağını söylemiştik. 10 Ağustos günü ekonomik olarak önemli bir gündü. BDDK, haberimizden rahatsız oldu ve açıklama yaptı. Bunun neden bu kadar tepki çektiğini bir gazeteci olarak anlayamadım. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Birçok kriz haberi yazdım fakat ilk defa hakim karşısındayım. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

"HABERİN ORİJİNALİNİ BİZ YAPTIK"

Habere ilişkin beyanda bulunan Bloomberg muhabiri sanık Fercan Yankılıç, “7 yıldır gazetecilik yapıyorum. Sadece Türkiye hakkında değil, Avrupa piyasaları hakkında da haberler yapıyorum. Biz haberi gözlerimizle gerçekleştirdik. O gün gittiğimiz banka yetkilileri, döviz veremediklerini dile getirmişti. BDDK, bu hususta yalanlama yapmamıştır. Sadece toplantıyla ilgili açıklama yapmıştır. Haberin orijinalını biz yaptık. Çeşitli ajanslarca Türkçeye çevrilmiştir. Bizim bunlarla alakamız yoktur. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLİK FAALİYETİN GEREĞİDİR"

Sanıklar Fercan Yankılıç ile Kerim Karakaya’nın avukatı beyanında, “Müvekkillerimin beyanlarına katılıyorum. Haberin yayınlandığı gün saat 14.00’te dolar 5,60 TL iken, saat 16.00’da 6,80 TL’ye ulaşmıştır. Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 24 değer kaybetmiştir. BDDK’nın bu konuda toplantı yapması, faaliyet alanı gereğince gayet tabidir. BDDK’nın habere ilişkin açıklamasının ardından müvekkillerim haberi güncellemiştir. Müvekkillerimin yaptığı, gazetecilik faaliyetinin gereğidir” diyerek müvekkillerinin beraatini talep etti.

"DARBECİ ÇETEYLE SUÇLANMAYI KABUL ETMİYORUM"

Davaya ilişkin beyanını açıklayan gazeteci sanık Merdan Yanardağ, “Ben gazeteciyim. İki ayrı internet portali ve bir televizyonun genel yayın yönetmeniyim. Bu kuruluşların Türksat’a ödediği vergi dolara endekslidir. Uydu fiyatları, ajanslara ödediğimiz paralar iki kat yükseldi. Ben gazeteci olarak basın ve ifade özgürlüğümü kullandım. Sanıkların profiline bakıldığında, gazeteciler ve sadece paylaşımda bulunan vatandaşlar olduğu görülmektedir. Ekonomik darbe çok kötü bir suçlama. Yıllarca FETÖ’cü çeteyle mücadele ettik. Bu konuda Ergenekon davasında yargılandık, beraat ettik. Bu konuda FETÖ’cü darbeci çeteyle suçlanmayı kabul etmiyorum. Beraatimi isterim” şeklinde konuştu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Duruşmada savunma yapan gazeteci sanık Mustafa Sönmez, “Bu dava politik bir davadır. Eleştiren kişileri yıldırma, korkutma politikası olduğunu düşünüyorum. BDDK ve STK hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Kimse bizim ifade özgürlüğümüzü kullanmamıza engel olamaz. Anayasada düzenlenen ifade özgürlüğü çerçevesinde paylaşım yaptım. Bu dava, ekonomi muhabirlerini sindirmek için açılmış bir davadır. BDDK ve STK araç olarak kullanılıp, torba dava açılmıştır. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Davaya ilişkin beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mehmet Selçuk Cimşir ve Mustafa Sarıtaş’ın zorla getirilmesine karar verdi.

Mahkeme, kendilerine ulaşılamayan sanıklar Sinem Şahan, İskender Sezek ve Harun Odabaşı’nın hakkında yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.

Sanıklar ve avukatlarının beraat taleplerini bazı sanıkların savunmalarının alınmaması nedeniyle reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

(İHA)