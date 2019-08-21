Son Dakika
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019

Bodrum’da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 21.08.2019, 18:43
Bodrum’da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İlk olay Bodrum Akyarlar açıklarında lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden 8 Kongo, 3 Nijerya, 1 Togo, 1 Kamerun ve 1 Güney Afrika olmak üzere Toplam 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Aynı gün içerisinde Bodrum Karaada Güneyinde lastik botla Yunan adalarına kaçmak isteyen 23 Suriye, 13 Filistin, 2 Mısır olmak üzere toplan 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

Gün içerisinde Bodrum Bitez açıklarında fiber tekne kaçmaya çalışan 5 Suriye, 3 Filistin, olmak üzere Toplam 8 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 Türk şahıs’da yakalandı.

Farklı bölgelerden toplamda 2 lastik bot, 1 fiber tekne 60 düzensiz göçmen organizatör olduğu iddia edilen 1 Türk şahıs yakalandı.

Düzensiz göçmenlere adli ve idari işlemleri yapılması için Turgutreis limanina getirildi. Yapılan işlemlerden sonra 60 düzensiz göçmen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Organizatörün ise halen gözaltında olduğu öğrenildi.

(Eren Ayhan/İHA)
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
İmsak 04:26
Güneş 05:58
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:46
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@