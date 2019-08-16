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Bodrum’da küle dönen bölge havadan görüntülendi (Video)

Bodrum Mumcular Bayır Mahallesi’nde 6 hektar alanın küle döndüğü orman yangınının ardından bölge havadan drone ile görüntülendi.

Asayiş 16.08.2019, 13:44 16.08.2019, 14:39
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Bodrum Mumcular Bayır Mahallesi’nde 6 hektar alanın küle döndüğü orman yangınının ardından bölge havadan drone ile görüntülendi.

7 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan ve aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında Bayır Mahallesi büyük tehlike atlattı. Zeytinlik alanların büyük bir kısmını ve köyü çevreleyen ormanları yok eden yangının izleri hava görüntülerinde net şekilde görüldü.

Orman yangın söndürme ekipleri, itfaiye ekipleri ve vatandaşların cansiparane mücadelesinin yanında havadan yangın söndürme helikopterlerinin yoğun desteğiyle alevler evlere metreler kala durdurulabilmişti.

Yangında 600 zeytin ağacı ve 30 arı kovanı yanan Yılmaz Öztürk adlı vatandaş evini ise yanmaktan son anda kurtardı. Öztürk, “Arı kovanlarım, zeytinliğim, bahçemdeki meyve ağaçları ve saman paketlerim yandı. Evimizi zor kurtardık. Orman arazöz ekipleri ve havadan helikopterler olmasaydı evimizde yanacaktı. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

(Bekir Tosun - Eren Ayhan /İHA)

#video haber #orman yangini #bayır mahallesi #bodrum #muğla
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