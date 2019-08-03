Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayan ve bazı evlere girip bir şey çalmadan çıktığı iddia edilen şahıs yakalandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayan ve bazı evlere girip bir şey çalmadan çıktığı iddia edilen şahıs yakalandı.
Mahalledeki gençler, sabaha karşı eşgale uyan bir şahsı görmeleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, isminin A.O.M. olduğu belirlenen 22 yaşındaki şüpheliyi Kumbahçe’de yakaladı. Gözaltına alınıp Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A.O.M., buradaki ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahsa “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Bodrum’da bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen A.O.M.’nin daha önceden uyuşturucu, hırsızlık ve huzur bozma suçlarından kaydı olduğu belirtildi.(Eren Ayhan /İHA)
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