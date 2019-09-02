Son Dakika
160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Erdek’teki orman yangını söndürüldü
"Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir”
Sivas Kongresi’nin 100. yılında Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı
Taşıdığı camlar üzerine devrilince ağır yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten güvenli bölge açıklaması
Volkan Demirel jübile yapacak
17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı
Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı

Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gencin duran kalbi 2 saatlik uğraş sonunda çalıştırıldı.

Asayiş 02.09.2019, 20:03
Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gencin duran kalbi 2 saatlik uğraş sonunda çalıştırıldı.

Olay, Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Açıcı (17) serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Kalbi durmuş halde sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan gencin duran kalbi yaklaşık 2 saatlik uğraş sonunda yeniden çalıştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından genç hava ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@