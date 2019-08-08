Bomba taşıyan teröristin YPG’li olduğu ortaya çıktı
Şanlıurfa’da polisten kaçmaya çalışırken yakalanan canlı bombanın, PKK/PYD-YPG terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa’da polisten kaçmaya çalışırken yakalanan canlı bombanın, PKK/PYD-YPG terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Haşimiye Meydanı’ndaki Meşarkiye Caddesi’nde saat 12.10 sıralarında yaşandı. Polis tarafından takibe alınan teröristin kalabalığın arasına girmesi önlendi. Polisin Meşarkiye Caddesi üzerinde sıkıştırdığı terörist, sırt çantasını yere atarak kaçmaya çalıştı. Terörist, ara sokaktan kaçmaya çalışırken sivil polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Çelik bilye ile güçlendirilmiş
Teröristin yere attığı çantayı inceleyen polisler içerisinde el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, çantadaki el yapımı bombayı fünye yardımıyla patlattı. Bombanın yüzlerce çelik bilye ile güçlendirildiği öğrenildi.
Bombalı eylem hazırlığındaki teröristin PKK/PYD-YPG terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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