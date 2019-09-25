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Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı
Adana’da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı. Saldırıda zarar gören araçlar çekici ile kaldırıldı.
Asayiş 25.09.2019, 10:18 25.09.2019, 10:21
Adana’da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı. Saldırıda zarar gören araçlar çekici ile kaldırıldı.
Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı.Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak saldırının olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerinde temizlik çalışması sürerken, patlama nedeniyle hasar gören servis aracıyla diğer otomobil ve motosikletler çekici ile kaldırıldı.
(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - Rüşan Anıl Atar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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