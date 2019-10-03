Son Dakika
Adalet Bakanı Gül’den ’Yargı Reformu Strateji Belgesi’ yorumu
Yurt içi piyasalar düşüş beklenen enflasyon verisine odaklandı
Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi!

Boru patlayınca yükselen sular bina boyunu aştı

Pendik’te yol üzerinde İSKİ tarafından yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Borudan fışkıran tazyikli su yol üzerindeki binanın boyunu geçti. Hem yoldan geçen araçlar hem de yayalar o noktadan geçmekte zorluk çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 03.10.2019, 11:00
Boru patlayınca yükselen sular bina boyunu aştı

Pendik’te yol üzerinde İSKİ tarafından yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Borudan fışkıran tazyikli su yol üzerindeki binanın boyunu geçti. Hem yoldan geçen araçlar hem de yayalar o noktadan geçmekte zorluk çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesinde bir cadde üzerinde İSKİ tarafından çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran tazyikli su havaya yükselerek binanın boyunu geçti. Suyun kaldırımdaki yayalar ile yoldan geçen araçların üzerine geldiği gözlendi. Patlayan borudan fışkıran su hem araç sürücülerine hem de yayalara zor anlar yaşattı.

Borunun patlamasıyla fışkıran suyun binanın boyunu geçtiği anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde borudan fışkıran su çevreye yayılıyor, fışkıran su yoldan geçen araçların üzerine geliyor.

(Halit Arslan/İHA)
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@