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Boru patlayınca yükselen sular bina boyunu aştı
Pendik’te yol üzerinde İSKİ tarafından yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Borudan fışkıran tazyikli su yol üzerindeki binanın boyunu geçti. Hem yoldan geçen araçlar hem de yayalar o noktadan geçmekte zorluk çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 03.10.2019, 11:00
Pendik’te yol üzerinde İSKİ tarafından yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Borudan fışkıran tazyikli su yol üzerindeki binanın boyunu geçti. Hem yoldan geçen araçlar hem de yayalar o noktadan geçmekte zorluk çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Borunun patlamasıyla fışkıran suyun binanın boyunu geçtiği anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde borudan fışkıran su çevreye yayılıyor, fışkıran su yoldan geçen araçların üzerine geliyor.(Halit Arslan/İHA)
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