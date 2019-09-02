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Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü

Niğde’de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını başından tabancayla vurarak öldürdü.

Asayiş 02.09.2019, 19:12
Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü

Niğde’de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını başından tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak’ta bir binanın 4. katında meydana geldi. M.Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Ç. ile aralarında çıkan tartışmada eşini tabanca ile kafasından vurdu. Şahıs olay yerinden kaçarken, çiftin çocukları korku içerisinde binanın altında bulunan kuaför dükkanına sığındı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçan M.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

(Yasin Esen/İHA)
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