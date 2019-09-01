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Bozcaada açıklarında su alan gemi karaya oturdu
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı. Su alan gemiyi kurtarmak için römorkör sevk edildi.
Asayiş 01.09.2019, 19:58
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı. Su alan gemiyi kurtarmak için römorkör sevk edildi.
Gemi kaptanı manevra yaparak, su alan gemiyi karaya oturtmayı başardı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.(Utku Yaşar Cüce - İpek Güney - Cenk İşver/İHA)
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