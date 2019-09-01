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Bozcaada açıklarında su alan gemi karaya oturdu

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı. Su alan gemiyi kurtarmak için römorkör sevk edildi.

Asayiş 01.09.2019, 19:58
Bozcaada açıklarında su alan gemi karaya oturdu

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı. Su alan gemiyi kurtarmak için römorkör sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirli olan Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki ’Kanuni D.S.’ isimli gemi, 8 mürettebatıyla İzmir Aliağa’dan Yalova’ya gitmek üzereyken Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarına demir attı. Bozcaada’nın güneydoğusunda Mermer Burnu açıklarında gemi baş kısmından su almaya başladı. Geminin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizden çağrı yaparak geminin baş kısmından su aldığını söyledi. Geminin kaptanı su alan geminin batmaması için kıyıya doğru seyir haline geçti. Geminin kurtarılması için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan ’Kurtarma-6’ römorkörü sevk edildi.

Gemi kaptanı manevra yaparak, su alan gemiyi karaya oturtmayı başardı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

(Utku Yaşar Cüce - İpek Güney - Cenk İşver/İHA)
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