Flaş HaberAğustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Son Dakika
Bozcaada’da karaya oturan gemi kurtarıldı
Önceki gün Çanakkale Bozcaada açıklarında ön tarafı su alarak karaya oturan ‘Kanuni D.S’ isimli Türk gemisi, mürettebatın çabalarıyla kurtarıldı.
Asayiş 04.09.2019, 15:51
Önceki gün Çanakkale Bozcaada açıklarında ön tarafı su alarak karaya oturan ‘Kanuni D.S’ isimli Türk gemisi, mürettebatın çabalarıyla kurtarıldı.
Günlerce ön kısmı tamamen batık olmasına rağmen 8 mürettebat gemiden ayrılmadı. Pazar gününden bu yana ön kısmı batık olan gemi mürettebatın imkanlarıyla kurtarıldı ve Bozcaada açıklarına demirlendi.(İHA)
Yeni Sayımız