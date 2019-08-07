British Airways sistemi bozuldu, uçuşlar durdu
Binlerce British Airways yolcusu, bilgisayar sistemindeki arıza nedeniyle havaalanında uçuşların iptal edilmesi, rötarlar ve uzun kuyruklarla karşı karşıya kaldı.
Binlerce British Airways yolcusu, bilgisayar sistemindeki arıza nedeniyle havaalanında uçuşların iptal edilmesi, rötarlar ve uzun kuyruklarla karşı karşıya kaldı.
İngiliz havayolu şirketi British Airways’in (BA) bilgisayar sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 60’tan fazla uçuş iptal edildi, 100’den fazla uçuşta gecikmeler yaşandı. Yolcular, uçuşlarının iptal edilmesinin yanı sıra uçakta saatlerce bekleyip kalkış yapılamadığı için mağdur olduklarını belirtti. Yolcular tarafından Japonya’dan Hindistan’a kadar küresel ölçekte sorun yaşandığı aktarılırken, şirket yolcularından özür dileyerek iptal ve rötarların sistem sorunundan kaynaklandığını doğruladı.
Mağdur olan yolcular sosyal medya hesaplarında, “BA tam bir felakettir ve onlarla bir daha asla uçmayacağım. 2017’de de büyük bir sorun yaşadık. BA’in eski hatalarından ders almasını beklerdik” şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Öte yandan, 2017’de BA’nın bilgisayar sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle 75 bin yolcu olumsuz etkilenmişti.
(İHA)
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